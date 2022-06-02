Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Muavizeteyn yani Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Felak ve Nas suresi yüce Allah'ın bereketinin gelmesine vesile olur. İnsanların hasedinden ve her türlü kötülükten korunmaya vesile olur. Amenerresulü yani Bakara suresi 285 - 286. ayetleri okunmalıdır. Bu iki ayet yatsıdan sonra okunursa, kişinin hayırlı isteklerine kavuşmasına ve şeytandan korunmasına vesile olur. Ayet'el Kürsi yani Bakara suresi 255. ayet okunmalıdır. Ayet'el Kürsi doğrudan cennete girmeye vesile olur. Evden çıkarken okunursa yüce Allah'ın korumasında olmaya vesile olur. Gece yarısı kıbleye karşı okunursa, hayırlı isteklere kavuşmaya vesile olur.