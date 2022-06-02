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Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

GİRİŞ TARİHİ: 02.06.2022, 17:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.06.2022, 17:13
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Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Muavizeteyn yani Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Felak ve Nas suresi yüce Allah'ın bereketinin gelmesine vesile olur.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

İnsanların hasedinden ve her türlü kötülükten korunmaya vesile olur.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Amenerresulü yani Bakara suresi 285 - 286. ayetleri okunmalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Bu iki ayet yatsıdan sonra okunursa, kişinin hayırlı isteklerine kavuşmasına ve şeytandan korunmasına vesile olur.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Ayet'el Kürsi yani Bakara suresi 255. ayet okunmalıdır.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Ayet'el Kürsi doğrudan cennete girmeye vesile olur.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Evden çıkarken okunursa yüce Allah'ın korumasında olmaya vesile olur.

Nihat Hatipoğlu'ndan günlük okunmasında fayda olan sureler

Gece yarısı kıbleye karşı okunursa, hayırlı isteklere kavuşmaya vesile olur.

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