Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor yeni bölümüyle Cuma 08.30'da atv'de

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

Bu haftaki programında ise,

Yemin ederken nelere dikkat edilmeli?

Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eden yemininden dönebilir mi?

Çocuğunun üzerine yalan yere yemin eden nasıl tövbe etmeli?

Sorular, canlı telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz her şey "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" da…