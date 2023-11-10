ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR GALERİ

11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2023, 15:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2023, 15:55
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11. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz.

11. Bölüm Foto Galeri

Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar.

11. Bölüm Foto Galeri

Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır?

11. Bölüm Foto Galeri

Şirkette de işler karışmaktadır.

11. Bölüm Foto Galeri

Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder.

11. Bölüm Foto Galeri

Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder.

11. Bölüm Foto Galeri

Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi?

11. Bölüm Foto Galeri

Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur.

11. Bölüm Foto Galeri

İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

11. Bölüm Foto Galeri

Safir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

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