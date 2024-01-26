22. Bölüm Foto Galeri

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.
Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?
Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.
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