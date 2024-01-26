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SAFİR GALERİ

22. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2024, 16:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2024, 16:22
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22. Bölüm Foto Galeri

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

22. Bölüm Foto Galeri

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?

22. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir.

22. Bölüm Foto Galeri

Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir.

22. Bölüm Foto Galeri

Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

22. Bölüm Foto Galeri

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir.

22. Bölüm Foto Galeri

Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar.

22. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır…

22. Bölüm Foto Galeri

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de!

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