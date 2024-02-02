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SAFİR GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.02.2024, 16:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.02.2024, 17:20
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23. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

23. Bölüm Foto Galeri

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur.

23. Bölüm Foto Galeri

Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

23. Bölüm Foto Galeri

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

23. Bölüm Foto Galeri

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur.

23. Bölüm Foto Galeri

Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

23. Bölüm Foto Galeri

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

23. Bölüm Foto Galeri

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de!

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