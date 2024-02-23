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Mutfak Bahane
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SAFİR GALERİ

26. Bölüm Final Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2024, 14:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2024, 14:46
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26. Bölüm Final Foto Galeri

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

26. Bölüm Final Foto Galeri

Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir.

26. Bölüm Final Foto Galeri

Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır.

26. Bölüm Final Foto Galeri

Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi?

26. Bölüm Final Foto Galeri

Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır.

26. Bölüm Final Foto Galeri

Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır.

26. Bölüm Final Foto Galeri

Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?

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