ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.09.2023, 15:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.09.2023, 15:17
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5. Bölüm Foto Galeri

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün buluştuğu Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi 20.00'de atv'de.

5. Bölüm Foto Galeri

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 5. Bölüm 2. Fragmanı izle

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