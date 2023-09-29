5. Bölüm Foto Galeri

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder.
Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır.
Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.
Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün buluştuğu Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi 20.00'de atv'de.