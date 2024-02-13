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SAFİR GALERİ

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

GİRİŞ TARİHİ: 13.02.2024, 17:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.02.2024, 17:24
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Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 24. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in tutuklanması ve Yaman ve Ateş arasındaki bitmeyen savaş çok konuşuldu. İşte son bölümde yaşananlar...

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Ateş'in gözaltına alınmasından korkan Feraye, Yaman'ın şikayetini geri çekmesini istemektedir.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Bu durumun daha büyük felaketlere göz açacağını düşünen Feraye, Yaman'ın söyledikleri karşısında şaşırır.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Ateş'i hapise attırdığı için asla geri adım atmayan Yaman, Feraye'den sonra Okan'ın tepkisiyle de karşı karşıya kalır.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Ateş'i hapisten kurtarmak için elinden geleni yapmak isteyen Güneş, sevdiği adamın katil olduğuna inanmamaktadır.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Ateş'in üstüne atılan suçu inkar etmesini isteyen Güneş, duydukları karşısında şoke olur.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Suçunu itiraf eden Ateş, katil olduğunu savcıdan gizlemez ve hapise atılır.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Yaman'ın şikayetini geri alması için konuşmak isteyen Güneş, Gülsoylar konağına gittiğinde yeni bir krizin içinde kalır.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur.

Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

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