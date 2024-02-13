Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 24. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in tutuklanması ve Yaman ve Ateş arasındaki bitmeyen savaş çok konuşuldu. İşte son bölümde yaşananlar...
Bu durumun daha büyük felaketlere göz açacağını düşünen Feraye, Yaman'ın söyledikleri karşısında şaşırır.
Ateş'i hapise attırdığı için asla geri adım atmayan Yaman, Feraye'den sonra Okan'ın tepkisiyle de karşı karşıya kalır.
Ateş'i hapisten kurtarmak için elinden geleni yapmak isteyen Güneş, sevdiği adamın katil olduğuna inanmamaktadır.
Yaman'ın şikayetini geri alması için konuşmak isteyen Güneş, Gülsoylar konağına gittiğinde yeni bir krizin içinde kalır.
Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur.