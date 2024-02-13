Ateş intikamından ne zaman vazgeçecek?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 24. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in tutuklanması ve Yaman ve Ateş arasındaki bitmeyen savaş çok konuşuldu. İşte son bölümde yaşananlar...