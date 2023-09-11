Yaman ve Feraya aşkının beklenmedik şekilde bitmesi tüm dengeleri değiştirdi. Ateş, alevler içindeki Feraye'yi yangından kurtardı. Hastanede tedavisi süren Feraye'nin beklenmedik ziyaretçisi vardı. Büyük bir çıkmaza giren Yaman'ın sevdiği kadından vazgeçmeye niyeti yoktu. Bora'nın öldüğünü zanneden Yaman, Gülfem'in tehditine boyun eğdi. Feraye'nin zor günlerinde yanındaki kişi Ateş'ti. Ateş'in genç kadına olan ilgisi arttı. Feraye ise, Yaman'ı 'Öldü o bir ceset artık!' diye andı. Aleyna ve Yaman nikah masasına oturdu. Yaman'ın kalbinde tek bir kişi vardı. O da çocukluk aşkı Feraye... Sevgililerin geçmişin hatıralarından kurtulması kolay olmadı. Büyük bir aşktı onların ki... Ateş ise, Yaman'daki değişikliğin farkındaydı. Bu büyük aşkın bir de meyvesi olacaktı. Tüm bunlar yaşanırken ortada suçsuz bir bebek vardı. Yaman bebekten bihaberdi. Yaman'ın kendisiyle tehdit zoruyla evlendiğini bilmeyen Aleyna oldukça mutluydu. Sevdiği adamdan büyük bir darbe yiyen Feraye hiç beklemediği bir teklif aldı. Dedesi Ömer Gülsoy'un başka birisiyle evlendirmek istediği Ateş Gülsoy'un hayatıyla ilgili başka planları vardı. Ateş'in seninle evleneceğim dediği Feraye bir kez daha büyük bir şok yaşadı. Ateş ve Feraye evlenecek mi? Safir'de neler yaşanacak? Tüm bu sorular Pazartesi yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.