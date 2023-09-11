ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 11.09.2023, 23:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.09.2023, 23:26
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Yaman ve Feraya aşkının beklenmedik şekilde bitmesi tüm dengeleri değiştirdi. Ateş, alevler içindeki Feraye'yi yangından kurtardı.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Hastanede tedavisi süren Feraye'nin beklenmedik ziyaretçisi vardı.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Büyük bir çıkmaza giren Yaman'ın sevdiği kadından vazgeçmeye niyeti yoktu.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Bora'nın öldüğünü zanneden Yaman, Gülfem'in tehditine boyun eğdi.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Feraye'nin zor günlerinde yanındaki kişi Ateş'ti.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Ateş'in genç kadına olan ilgisi arttı. Feraye ise, Yaman'ı "Öldü o bir ceset artık!" diye andı.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Aleyna ve Yaman nikah masasına oturdu.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Yaman'ın kalbinde tek bir kişi vardı. O da çocukluk aşkı Feraye...

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Sevgililerin geçmişin hatıralarından kurtulması kolay olmadı.

Ateş ve Feraye evlenecek mi?

Büyük bir aşktı onların ki...

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN