Burak Berkay Akgül en sevilen Yaman Gülsoy sahnelerini yorumladı

Duygu durumlarımız yani sahne asla kafamızdaki hani tasarladığımız ya da düşündüğümüz gibi olmuyor çünkü o anki duygu gerçekten çok başka. Benim de oynamaktan çok uzak olduğum bir deneyimdi bu. Keza Özge için de öyle olabilir. Ve çok başka şeyler çıktı yani.