Ekranların duygusal ve heyecan dolu yapımı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başarılı oyuncusu Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Oyunculuk senin için ne ifade ediyor?
''Çok yüksek bir şekilde kendini karşındakinin yerine koymak ve empati kurabilmek... Kendi seçmediğin hayattaki tercihlerini acaba 'Burak olarak bu hayatta bunu seçseydim....' Ne yaşadığımı görebilmek...''
Yetenekli olduğun uğraşların var mı?
''Çoğu sporda çok yetenekliyim. Yemek yapma konusunda da yetenekli olduğumu düşünüyorum.''
Eğlenceli biri misin? Yakın arkadaşlarınla ortak olan özelliğin nedir?
''Eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımla ortak olan özelliğim aynı mizaha sahip olup her ortamda gülüp eğlenebilmemiz. ''