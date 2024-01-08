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SAFİR GALERİ

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

GİRİŞ TARİHİ: 08.01.2024, 14:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.01.2024, 15:13
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Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Ekranların duygusal ve heyecan dolu yapımı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başarılı oyuncusu Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Oyunculuk senin için ne ifade ediyor?
''Çok yüksek bir şekilde kendini karşındakinin yerine koymak ve empati kurabilmek... Kendi seçmediğin hayattaki tercihlerini acaba 'Burak olarak bu hayatta bunu seçseydim....' Ne yaşadığımı görebilmek...''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Dünya bir yana, o bir yana dediğin ne var?
''Sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem...''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Yetenekli olduğun uğraşların var mı?
''Çoğu sporda çok yetenekliyim. Yemek yapma konusunda da yetenekli olduğumu düşünüyorum.''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Titiz ve düzenli biri misin?

''Ruh halime göre değişiyor, genellikle toplu bir insanım.''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

En büyük sırdaşın kim?
''Arkadaşlarım.''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Eğlenceli biri misin? Yakın arkadaşlarınla ortak olan özelliğin nedir?
''Eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımla ortak olan özelliğim aynı mizaha sahip olup her ortamda gülüp eğlenebilmemiz. ''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Çılgınlık yapmayı sever misin?
''Evet, çok severim.''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Yakın gelecekte olmasını istediğin bir hayalin var mı?
''Uluslararası bir ödül almak...''

Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenleri yanıtladı

Hayat motton nedir?
''Sen böylesin çünkü dünya böyle; dünya böyle olduğu için sen böyle değilsin."

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