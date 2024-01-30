Feraye aşkını kalbine gömüyor!

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 22. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yaman ile aynı yerden sınanan Feraye, aşkını korumak için bir tercih yaptı. Ateş ile evliliğine devam eden Feraye'yi neler bekliyor. Ateş'in içinde intikam ateşi ne zaman son bulacak? Yaman gerçeği öğrenebilecek mi? İşte dün gece yaşananlar...