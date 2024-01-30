ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Ana Haber
 12

BİLDİRİMLER

  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Safir

    Safir

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2024, 19:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2024, 19:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Feraye aşkını kalbine gömüyor!

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 22. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yaman ile aynı yerden sınanan Feraye, aşkını korumak için bir tercih yaptı. Ateş ile evliliğine devam eden Feraye'yi neler bekliyor. Ateş'in içinde intikam ateşi ne zaman son bulacak? Yaman gerçeği öğrenebilecek mi? İşte dün gece yaşananlar...

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Ateş'în şantajı karşısında ne yapacağını bilemeyen Feraye, büyük bir şoke geçirir.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Bir karar vermek zorunda kalan Feraye, gerçeği ne kadar Yaman'a anlatmak istese de aşkı için susar.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Feraye'nin yaptıklarına anlam veremeyen Yaman, yaşanılanların üstüne gider ama sorunu çözemez.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Gülsoy soyadını hayatından tamamen çıkaran Ateş, bundan sonraki hayatına Ateş Bakırcı olarak devam etmektedir.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Dedesinin Şermin ile evlendiğini öğrenen Yaman tepki gösterir ama Ömer Gülsoy daha sert karşılık verir.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Kavganın ortasında Gülsoylar'ın konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Güneş'in kapısına giden Ateş'in gözyaşları içinde söyledikleri bir aşkı başlamadan bitirir.

Feraye aşkını kalbine gömüyor!

Aşkından vazgeçmek zorunda olduğunu söyleyen Ateş, kendi karanlığına Güneş'i çekmek istemez.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN