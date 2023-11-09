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Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2023, 17:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2023, 17:20
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Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 10. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de Ateş'in Feraye'ye olan duyguları damga vurdu. İşte yaşananlar...

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olmadığını duyunca yıkılır.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Yıllarca sevdiği kadının yalanına inanan Yaman, büyük bir yüzleşmeyle Feraye'yi hayatından tamamen siler.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Hislerini kendine itiraf edemeyen Ateş, Feraye'ye verdiği özel bir hediyeyle duygularını açıklamaya hazırdır.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Yaman, abisinin ve sevdiği kadının her geçen gün yakınlaşmalarına daha fazla dayanamamaktadır.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır.

Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer.

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