Feraye, Ateş'in duygularına ne cevap verecek?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 10. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de Ateş'in Feraye'ye olan duyguları damga vurdu. İşte yaşananlar...
Yıllarca sevdiği kadının yalanına inanan Yaman, büyük bir yüzleşmeyle Feraye'yi hayatından tamamen siler.
Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir.
Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir.
Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.
Hislerini kendine itiraf edemeyen Ateş, Feraye'ye verdiği özel bir hediyeyle duygularını açıklamaya hazırdır.
Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır.