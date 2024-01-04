Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 18. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de neler oldu? Yaman ve Feraye aşklarındaki engelleri aşabilecek mi? Ateş ve Güneş arasında neler yaşanacak?