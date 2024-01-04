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Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 04.01.2024, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.01.2024, 12:29
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Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 18. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de neler oldu? Yaman ve Feraye aşklarındaki engelleri aşabilecek mi? Ateş ve Güneş arasında neler yaşanacak?

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Safir'in 18. Bölümünde Vural'ın sağ kolu Bekir, Bora'yı Yaman'ın gözleri önünde arabayla ezer.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Bir seçim yapmak zorunda olan Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınan Yaman, Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını vermez.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Vural oğlunun başına gelenlerden Yaman'ı sorumlu tutar. Bora'ya arabayla çarpanın Bekir olduğunu öğrenemez.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Ailesinden ayrı yaşayan Feraye'yi ise Çetin zorla eve kapatır. Feraye, Yaman'ın başına gelenlerden habersizdir.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Çetin tarafından zorla tutulan Feraye, Hazal ve Okan sayesinde evden kaçarak Yaman'ın yanına gider.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Yaman'ı gözaltında ziyaret eden Feraye, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.

Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman, suçsuz olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar.

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