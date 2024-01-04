Feraye ve Yaman aşkında neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 18. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de neler oldu? Yaman ve Feraye aşklarındaki engelleri aşabilecek mi? Ateş ve Güneş arasında neler yaşanacak?
Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınan Yaman, Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını vermez.
Vural oğlunun başına gelenlerden Yaman'ı sorumlu tutar. Bora'ya arabayla çarpanın Bekir olduğunu öğrenemez.
Ailesinden ayrı yaşayan Feraye'yi ise Çetin zorla eve kapatır. Feraye, Yaman'ın başına gelenlerden habersizdir.
Yaman'ı gözaltında ziyaret eden Feraye, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir.
Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.