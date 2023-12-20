ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
 8

BİLDİRİMLER

  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2023, 16:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2023, 16:24
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 16. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in gerçek babasının Vural olduğunu öğrenmesi ve Aleyna'nın Feraye ve Yaman'ı ayıran hamilelik planı geceye damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar...

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Feraye, Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Yaman'ın aşkından ve sadakatinden asla şüphe etmeyen Feraye, bu yalana ne kadar inanmak istemese de Aleyna'nın hamileliği ortadadır.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Fakat bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşabilmesi adına önlerine çıkacak yepyeni bir engelin kapısını aralayacaktır.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Babalık testiyle bütün gerçeği kanıtlamak isteyen Yaman, beklemek zorunda kalır.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Birbirlerinin sevgisinden emin olan Feraye ve Yaman, çevredeki baskıların da farkındadır.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Vural'ın oğlu olduğunu öğrenen Ateş ise Gülfem'in karşısına çıkar ve hesap sorar.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Annesiyle geçmişi hakkında büyük bir yüzleşme yaşayan Ateş, Gülfem ile arasına bir uçurum koyar.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Gülfem ise Vural'ın zoruyla gerçekleri Yaman ve Okan'a da anlatmak durumunda kalır.

Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

Olayın etkisiyle ne yapacağını bilemeyen Yaman ve Okan için tek gerçek abilerinin Ateş olmasıdır ve bunu böyle kabullenirler.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN