Feraye ve Yaman aşkında neler yaşanacak?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 16. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in gerçek babasının Vural olduğunu öğrenmesi ve Aleyna'nın Feraye ve Yaman'ı ayıran hamilelik planı geceye damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar...
Yaman'ın aşkından ve sadakatinden asla şüphe etmeyen Feraye, bu yalana ne kadar inanmak istemese de Aleyna'nın hamileliği ortadadır.
Fakat bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşabilmesi adına önlerine çıkacak yepyeni bir engelin kapısını aralayacaktır.