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SAFİR GALERİ

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

GİRİŞ TARİHİ: 09.01.2024, 15:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.01.2024, 16:26
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Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 19. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk günden bu yana aşkları için savaşan Feraye ve Yaman arasında yaşanan ayrılık geceye damga vurdu. Yaman, Feraye'nin gönlünü alabilecek mi? Büyük aşk kaldığı yerden devam edecek mi?

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Feraye ile boşanma aşamasında olan Ateş'in mahkemeye gelmemesi kötü sonuçlara yol açar.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Ateş duruşmaya gelmediği için öfkelenen Yaman, Feraye ile büyük bir gerilim yaşar.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Yaman'ın Ateş'e söylediklerinden habersiz olan Feraye, gerçeği öğrenir. Ateş'in mahkemeye gelmeme sebebi Yaman'dır.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Yaman'ın duruşmadan bir gün önce sözleriyle Ateş'i tahrik etmesinden rahatsız olan Feraye'nin sabrı taşar.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Üstelik Yaman'ın söylediği ağır sözlerle karşı karşıya kalan Feraye, içinde yaşadığı tüm acıları haykırır.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Yaşanan krizin ardından Aleyna'nın bebeğiyle ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Feraye ve Yaman, Bora'nın ölüm haberiyle şoka uğrar.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Yaman'a söyledikleri yüzünden öfkeli olan Ateş, şirketi satmak ister.

Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacak olan Ateş, henüz Bakırcı olmaya hazır değildir.

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