Feraye ve Yaman ayrılıyor mu?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 19. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk günden bu yana aşkları için savaşan Feraye ve Yaman arasında yaşanan ayrılık geceye damga vurdu. Yaman, Feraye'nin gönlünü alabilecek mi? Büyük aşk kaldığı yerden devam edecek mi?
Yaman'ın Ateş'e söylediklerinden habersiz olan Feraye, gerçeği öğrenir. Ateş'in mahkemeye gelmeme sebebi Yaman'dır.
Yaman'ın duruşmadan bir gün önce sözleriyle Ateş'i tahrik etmesinden rahatsız olan Feraye'nin sabrı taşar.
Üstelik Yaman'ın söylediği ağır sözlerle karşı karşıya kalan Feraye, içinde yaşadığı tüm acıları haykırır.
Yaşanan krizin ardından Aleyna'nın bebeğiyle ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Feraye ve Yaman, Bora'nın ölüm haberiyle şoka uğrar.
Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur.