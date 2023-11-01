Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Yaman'ın abisine bıraktığı mektubu okuyup tüm gerçeği öğrenen Feraye, Ateş ile evlendiği için pişman olur. Aldığı ani kararla Ateş'e hayır diyemeyen Feraye için artık çok geçtir. Koşa koşa Yaman'a giderek bebeği olacağını söylemek isteyen Feraye'yi Okan durdurur. Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Ölümden son anda kurtulan Yaman ise Feraye'den umudunu kesmek zorunda kalır. Feraye, Yaman'a koşup gitmek istese de Okan'ın tehlikeli sözleri onu durdurur. Yaman ve bebeğinin hayatı için susmayı kabul eden Feraye, bir süre sessiz kalacağını söyler. Ateş, Feraye ile evlendiğini annesine ve Yaman'a açıklar. Duyduklarıyla şoke olan Yaman, sevdiği kadını son kez kaybeder ve gözyaşlarını içine akıtır. Annesinin hastalığı için evine dönen Ateş, her şeyin yalan olduğunu öğrenir ve Gülfem ile yüzleşir. Okan'ın Vural hakkındaki söylediklerine inanan Feraye, Yaman'a kavuşabilmek için gün sayar. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kurar. Vural'ın arkasından iş çeviren Sarp, impartorluğu ele geçirmek için kendi planını yapar. Her geçen gün Feraye'yi kendine daha çok yakın gören Ateş, aklından şu sözleri geçirir; 'Öyle güzel, öyle masum, öyle yüreklisin ki... Mutlu olmak varken niye yapıyorsun bunu kendine?' Evine geri dönen Yaman'ı sevgi dolu karşılayan Feraye olur. Yaman ile baş başa kalmaya çalışan Feraye, ona ne kadar bebek beklediklerini söylemek istese de Vural tehdidi onu durdurur. Yaman ile Feraye'yi odada yakalayan Ateş ve Aleyna tepki gösterir. Feraye ile yalnız konuşan Ateş, tepkilerden rahatsız olduğu için Yaman'a bu kadar ilgi göstermemesi konusunda uyarır. Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Konaktan kovulduğu için deliye dönen Aleyna, Sarp'tan hamile kalmayı düşünür. Ne kadar mantık evliliği yapsalar da birbirlerine yoldaş olan Ateş ve Feraye dertleşir. Ateş'in dertlerine ortak olan Feraye, sözleriyle Ateş'in kalbine iyi gelir. Gülsoylar'ın evini ziyaret eden Vural Bakırcı, Ateş'in beklenmedik tepkisiyle karşılaşır ve evden kovulur. Ateş'in başını derde sokmaya çalışan Vural, Gülfem'in 'Bade'nin kızın olmadığını biliyorum' tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feraye'nin peşinde dolaşan Sarp ise büyük sırrı öğrenir, bebeğinin babasının Yaman olduğunu anlar. Yaman'a Feraye'nin her şeyi yazdığı defteri veren Sarp, yeni bir oyun kurar. Defteri okuyan Yaman sonunda Feraye ve Ateş evliliğindeki gerçeği öğrenir. Feraye'den hesap soran Yaman, bebeğin kendinden olduğunu öğrenecek mi? Yaman'ın canı için sessiz kalan Feraye, gerçekleri söyleyecek mi? Kalbi ve mantığı arasından gidip gelen Ateş, duygularını kontrol edebilecek mi?