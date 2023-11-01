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Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2023, 15:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2023, 16:37
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Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Yaman'ın abisine bıraktığı mektubu okuyup tüm gerçeği öğrenen Feraye, Ateş ile evlendiği için pişman olur.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Aldığı ani kararla Ateş'e hayır diyemeyen Feraye için artık çok geçtir.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Koşa koşa Yaman'a giderek bebeği olacağını söylemek isteyen Feraye'yi Okan durdurur.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Ölümden son anda kurtulan Yaman ise Feraye'den umudunu kesmek zorunda kalır.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Feraye, Yaman'a koşup gitmek istese de Okan'ın tehlikeli sözleri onu durdurur.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Yaman ve bebeğinin hayatı için susmayı kabul eden Feraye, bir süre sessiz kalacağını söyler.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Ateş, Feraye ile evlendiğini annesine ve Yaman'a açıklar.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Duyduklarıyla şoke olan Yaman, sevdiği kadını son kez kaybeder ve gözyaşlarını içine akıtır.

Feraye'nin bebeğini öğrenen Yaman ne yapacak?

Annesinin hastalığı için evine dönen Ateş, her şeyin yalan olduğunu öğrenir ve Gülfem ile yüzleşir.

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