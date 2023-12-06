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BİLDİRİMLER

SAFİR GALERİ

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2023, 15:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2023, 16:09
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Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kardeşinin hayatı için sevdiği kadından vazgeçen Yaman, Feraye'sine nasıl kavuştu? Feraye'nin karnındaki bebeğin babası olduğunu nasıl öğrendi? İşte büyük aşkta yaşanan zorluklar...

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Çocukluktan beri birbirlerine aşık olan Yaman ve Feraye için her şey bir gecede değişir.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Feraye'nin doğum günü partisinde kavga eden Yaman ve kardeşi Okan, Vural Bakırcıoğlu'nun oğlu Bora ile kavga eder.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Yaman ile kavgasında yenilmeyi hazmedemeyen Bora Bakırcıoğlu, intikam almak için bir gece Gülsoylar'ın evine gizlice girer.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Okan'ın Bora ile kavga etmesi sonucu kardeşini korumaya çalışan Yaman, büyük bir felakete şahit olur. Bora kavganın ortasında darbe alır.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

O gece yaşananları gözleriyle gören evin çalışanı Cemile, Yaman'ı tehdit eder.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Kardeşini korumak için Cemile'ye boyun eğen Yaman, Feraye'nin üvey kardeşi Aleyna ile aniden evlenir.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Her şeyi saklamak zorunda kalan Yaman, Feraye ile yüzleşmesinde aşklarının bir yalan olduğunu söyler.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Yaşadıkları aşkın bir yalandan ibaret olduğunu kulaklarıyla duyan Feraye, canına kıymak ister.

Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

Bağ evinde kendini diri diri yakmaya çalışan Feraye'yi, Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş kurtarır.

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