Feraye'nin büyük sırrı nasıl ortaya çıktı?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kardeşinin hayatı için sevdiği kadından vazgeçen Yaman, Feraye'sine nasıl kavuştu? Feraye'nin karnındaki bebeğin babası olduğunu nasıl öğrendi? İşte büyük aşkta yaşanan zorluklar...
Feraye'nin doğum günü partisinde kavga eden Yaman ve kardeşi Okan, Vural Bakırcıoğlu'nun oğlu Bora ile kavga eder.
Yaman ile kavgasında yenilmeyi hazmedemeyen Bora Bakırcıoğlu, intikam almak için bir gece Gülsoylar'ın evine gizlice girer.
Okan'ın Bora ile kavga etmesi sonucu kardeşini korumaya çalışan Yaman, büyük bir felakete şahit olur. Bora kavganın ortasında darbe alır.
Kardeşini korumak için Cemile'ye boyun eğen Yaman, Feraye'nin üvey kardeşi Aleyna ile aniden evlenir.
Her şeyi saklamak zorunda kalan Yaman, Feraye ile yüzleşmesinde aşklarının bir yalan olduğunu söyler.