Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izledi

Merhabalar ben Gizem Sevim, Safir dizisinde Aleyna karakterini canlandırıyorum.
Aleyna'nın Safir dizisindeki en çok beğenilen ve izlenen sahnelerini yorumlayacağım.
Aleyna'nın Yaman'ı gizlice izlediği sahne... "Yazık kıza, aşık çocuğa!"
"En korktuğum sahnelerden biriydi. Gülfem'le ilk karşılaşmasıydı. Dizideki ilk bölümdü."
"İpek Abla'nın öyle bir enerjisi var ki, direkt karaktere giriyor. Odaya girerken aynı şekilde Gülfem de içeri giriyor. Bütün bedeninde hissedip donup kalıyorsun."
Yaman'ın Aleyna'ya evlenme teklif ettiği sahne.... "Bu sahneyi çekerken gerçekten Aleyna'ya çok zülmüştüm. Çocuk aslında o."
"Ben Aleyna'yı canlandırırken hem üzülüyorum, hem çok gülüyorum. Çünkü o sırada anı kurtarmak için bir şeyler söylüyor ve ne söylediğinin kendisi bile farkında olmuyor çoğu zaman."
Evlendikten sonra aile yemeğine gidildiği sahne... "Masanın gerçekten bir enerjisi vardı; herkes çok gergindi."
Yaman'ın elini bıraktığı sahne... "Yaman, Aleyna'nın elini bıraktığında sanki gerçek hayatta sevgilim elimi bırakmış gibi hissedip çok üzülmüştüm."