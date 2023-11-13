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SAFİR GALERİ

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izledi

GİRİŞ TARİHİ: 13.11.2023, 12:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.11.2023, 13:19
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Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Merhabalar ben Gizem Sevim, Safir dizisinde Aleyna karakterini canlandırıyorum.

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Aleyna'nın Safir dizisindeki en çok beğenilen ve izlenen sahnelerini yorumlayacağım.

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Aleyna'nın Yaman'ı gizlice izlediği sahne... "Yazık kıza, aşık çocuğa!"

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

"En korktuğum sahnelerden biriydi. Gülfem'le ilk karşılaşmasıydı. Dizideki ilk bölümdü."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

"İpek Abla'nın öyle bir enerjisi var ki, direkt karaktere giriyor. Odaya girerken aynı şekilde Gülfem de içeri giriyor. Bütün bedeninde hissedip donup kalıyorsun."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Yaman'ın Aleyna'ya evlenme teklif ettiği sahne.... "Bu sahneyi çekerken gerçekten Aleyna'ya çok zülmüştüm. Çocuk aslında o."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

"Ben Aleyna'yı canlandırırken hem üzülüyorum, hem çok gülüyorum. Çünkü o sırada anı kurtarmak için bir şeyler söylüyor ve ne söylediğinin kendisi bile farkında olmuyor çoğu zaman."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Evlendikten sonra aile yemeğine gidildiği sahne... "Masanın gerçekten bir enerjisi vardı; herkes çok gergindi."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Yaman'ın elini bıraktığı sahne... "Yaman, Aleyna'nın elini bıraktığında sanki gerçek hayatta sevgilim elimi bırakmış gibi hissedip çok üzülmüştüm."

Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor
Gizem Sevim, en sevilen Safir sahnelerini izliyor

Feraye'nin üstüne kahve döktüğü sahne... "Aslında bağırmasının sebebi Feraye değil. Yaman'la kavga ettiği için sinirli."

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