ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

İlk Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.09.2023, 11:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.09.2023, 11:49
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
İlk Bölüm Foto Galeri

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

İlk Bölüm Foto Galeri

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

İlk Bölüm Foto Galeri

"Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"

İlk Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)

İlk Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Burcu Över kaleme alıyor.

İlk Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor.

İlk Bölüm Foto Galeri

Yapımı NTC üstleniyor.

İlk Bölüm Foto Galeri

Dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla merak konusu.

İlk Bölüm Foto Galeri

Safir ilk bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN