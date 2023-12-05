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Özge Yağız ile Soru Cevap

GİRİŞ TARİHİ: 05.12.2023, 15:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.12.2023, 16:02
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Özge Yağız ile Soru Cevap

Feraye nasıl biri?

Özge Yağız ile Soru Cevap

"Çok duygusal, fedakar, cefakar, hayalperest ve temiz kalpli..."

Özge Yağız ile Soru Cevap

Feraye, aşık olduğu Yaman'ı düşündüğünde neler hissediyor? Yaman onun için ne demek?

Özge Yağız ile Soru Cevap

"Aslında evre evre değişti. Değişmeyen tek şey bence kalbinin tek bir adama ait olması. Yaman hakkındaki düşünceleri değişti ama duyguları değişmedi. Şu an Yaman'ı hissetmek Feraye'ye acı veriyor biliyorum ama çok seviyor."

Özge Yağız ile Soru Cevap

Feraye sevdiği insandan ayrılmak zorunda kaldı. Bu ona neler hissettirdi, bu acıyla nasıl başa çıkmaya çalışıyor?

Özge Yağız ile Soru Cevap

"Feraye bir hiç oldu bence şu an. Bazen kendini çok işe yaramaz gördüğünü düşünüyorum Feraye'nin bebeği hariç. Bebek olması çok şeyi değiştiriyor bir anne güdüsü taşıması... Onun dışında kendini şu an yaşayan bir ölü olarak gördüğünü düşünüyorum."

Özge Yağız ile Soru Cevap

Aşık olduğu adamdan hamile ama ondan saklamak zorunda. Tek başına bunun yükünü kaldırabilecek mi?

Özge Yağız ile Soru Cevap

"Genç yaşta bir kadın aslında ilk başka hamile olduğunu kabullenemedi ve bebeği istemedi diye düşünüyorum çünkü bununla nasıl başa çıkacağını bilemedi. Onu en çok bebeğe bağlayan insan Hazal oldu diye düşünüyorum."

Özge Yağız ile Soru Cevap

Yaman'ın ağabeyi Ateş'le evlenmek üzere. Sevdiği insanın ağabeğiyle evlenmek zor değil mi?

Özge Yağız ile Soru Cevap

"Bu duyguyu bulmakta çok zorlandım. Çünkü Özge olarak hiçbir motivasyon beni buna ikna edemedi. Çok sorguladım çok düşündüm. Ama Ateş güçlü ve ikna kabiliyeti yüksek olan bir adamdı ve Feraye o kadar çaresizdi ki ya ölecek ya kabul edecekti."

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