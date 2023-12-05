Özge Yağız ile Soru Cevap

"Aslında evre evre değişti. Değişmeyen tek şey bence kalbinin tek bir adama ait olması. Yaman hakkındaki düşünceleri değişti ama duyguları değişmedi. Şu an Yaman'ı hissetmek Feraye'ye acı veriyor biliyorum ama çok seviyor."
Feraye sevdiği insandan ayrılmak zorunda kaldı. Bu ona neler hissettirdi, bu acıyla nasıl başa çıkmaya çalışıyor?
"Feraye bir hiç oldu bence şu an. Bazen kendini çok işe yaramaz gördüğünü düşünüyorum Feraye'nin bebeği hariç. Bebek olması çok şeyi değiştiriyor bir anne güdüsü taşıması... Onun dışında kendini şu an yaşayan bir ölü olarak gördüğünü düşünüyorum."
"Genç yaşta bir kadın aslında ilk başka hamile olduğunu kabullenemedi ve bebeği istemedi diye düşünüyorum çünkü bununla nasıl başa çıkacağını bilemedi. Onu en çok bebeğe bağlayan insan Hazal oldu diye düşünüyorum."