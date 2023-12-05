Özge Yağız ile Soru Cevap

"Bu duyguyu bulmakta çok zorlandım. Çünkü Özge olarak hiçbir motivasyon beni buna ikna edemedi. Çok sorguladım çok düşündüm. Ama Ateş güçlü ve ikna kabiliyeti yüksek olan bir adamdı ve Feraye o kadar çaresizdi ki ya ölecek ya kabul edecekti."