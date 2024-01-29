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Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

GİRİŞ TARİHİ: 29.01.2024, 16:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.01.2024, 16:26
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Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

atv ekranının her bölümü heyecan dolu duygusal macerası Safir'in başarılı oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

Zor zamanlardan geçen Feraye ve Yaman cephesinde bizleri neler bekliyor?

''Aşk biraz karmaşık bir hal aldı; açıkcası bizim içimizde çünkü biz aşkın çok daha hüsran ve dram dolu tarafını yaşıyoruz. Özellikle önümüzdeki iki bölümden itibaren aşk dünyası biraz değişiyor.''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

''Şu anda Feraye ve Yaman başka bir sürece girdiler. Hayatlarında daha önce birbirleri için mücadele ettiklerinin dışında başka şeylerle de mücadele etmeye başlıyorlar.''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

Aleyna, Yaman'ın karısı olma durumunu sürdürmek için entrika peşinde. Genç kadının taşıdığı bebekle ilgili daha büyük oyunlar oynayacağını tahmin etmek zor değil. Feraye, Yaman aşkı tüm bunlardan nasıl etkilenecek?

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

''Gerçek hayattan pay alırsak biraz bir kadın DNA testinin sonucunu gördüğünde yazılı olan şeyden ne kadar uzak kalabilir ki... Feraye bebek olayında illa ki şüphelenir diye düşünüyorum.''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

''Ortada bebek olayımız var. Ama bu oyunu insan ne kadar sürdürebilir? Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bundan sonra ne yapaca?k Aleyna kadar ben de merak ediyorum.''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

Yaman ve Ateş cephesinde sular durulmuyor. İkili arasında adeta yüksek gerilim hattı var. Ateş'in hayatına Güneş'in girmesi Yaman'ın kıskançlık dozunu düşürüp kardeşleri biraz daha sakinleştirecek mi dersiniz?

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

''Ateş'i ve Yaman'ı hiçbir şey sakinleştiremez. Bundan sonra ikisi tamemen savaş açtılar birbirlerine...''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

''Sadece kıskançlık üzerine bir çatışma değil. Çocukluktan, kökenden geldiğini düşünüyorum''

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk

Gelelim Feraye ve Gülfem arasındaki değişen dengelere. Acaba iki kadının dostane bir ilişkinin yoluna girdiklerini söyleyebilir miyiz?

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