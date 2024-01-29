atv ekranının her bölümü heyecan dolu duygusal macerası Safir'in başarılı oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile hikayedeki son durumları konuştuk.
Zor zamanlardan geçen Feraye ve Yaman cephesinde bizleri neler bekliyor?
''Aşk biraz karmaşık bir hal aldı; açıkcası bizim içimizde çünkü biz aşkın çok daha hüsran ve dram dolu tarafını yaşıyoruz. Özellikle önümüzdeki iki bölümden itibaren aşk dünyası biraz değişiyor.''
''Şu anda Feraye ve Yaman başka bir sürece girdiler. Hayatlarında daha önce birbirleri için mücadele ettiklerinin dışında başka şeylerle de mücadele etmeye başlıyorlar.''
Aleyna, Yaman'ın karısı olma durumunu sürdürmek için entrika peşinde. Genç kadının taşıdığı bebekle ilgili daha büyük oyunlar oynayacağını tahmin etmek zor değil. Feraye, Yaman aşkı tüm bunlardan nasıl etkilenecek?
''Gerçek hayattan pay alırsak biraz bir kadın DNA testinin sonucunu gördüğünde yazılı olan şeyden ne kadar uzak kalabilir ki... Feraye bebek olayında illa ki şüphelenir diye düşünüyorum.''
''Ortada bebek olayımız var. Ama bu oyunu insan ne kadar sürdürebilir? Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bundan sonra ne yapaca?k Aleyna kadar ben de merak ediyorum.''
Yaman ve Ateş cephesinde sular durulmuyor. İkili arasında adeta yüksek gerilim hattı var. Ateş'in hayatına Güneş'in girmesi Yaman'ın kıskançlık dozunu düşürüp kardeşleri biraz daha sakinleştirecek mi dersiniz?
''Ateş'i ve Yaman'ı hiçbir şey sakinleştiremez. Bundan sonra ikisi tamemen savaş açtılar birbirlerine...''