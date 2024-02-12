Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Sevgililer Günü'ne kısa bir zaman kala tutkulu bir aşkı ekrana taşıyan Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün bir dergi için gerçekleştirdikleri kapak çekiminden özel detaylar...
Feraye ile Yaman arasındaki enerji çekime nasıl yansıyacak?
Enerjimiz ve auramızla ilgili ilk günden beri hissettiğimiz şey hiç değişmedi. O uyumun farkındaydık.
Sade ve şık bir insanım. Tabii ki şıklığa önem veriyorum ama daha çok sadelikten yanayım. Rahat olmadığım sürece şık olduğuma ikna olamam sanırım.
Kendime ne yakıştırıyorsam ve ne iyi hissettiriyorsa onu tercih ediyorum. Genelde ruh halime göre giyiniyorum.