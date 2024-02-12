canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?

    Kim Milyoner Olmak İster?

    YENİ BÖLÜM
  • Safir - 2. Fragman

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

GİRİŞ TARİHİ: 12.02.2024, 15:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2024, 15:51
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Sevgililer Günü'ne kısa bir zaman kala tutkulu bir aşkı ekrana taşıyan Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün bir dergi için gerçekleştirdikleri kapak çekiminden özel detaylar...

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Feraye ile Yaman arasındaki enerji çekime nasıl yansıyacak?

Enerjimiz ve auramızla ilgili ilk günden beri hissettiğimiz şey hiç değişmedi. O uyumun farkındaydık.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Ekranda bizi gördükleri karakterden daha farklı daha başka enerji de göreceklerini söyleyebilirim.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Kapak çekimi nasıl geçti? Neler yaşadınız?

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Dergi çekimi çok meşakkatli bir iş. Tek poz gibi görünse de zaman alıyor ve emek istiyor.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Yer yer dönemsel yer yer daha modern. Sanki Feraye ve Yaman yurt dışına tatile gitmişler gibi...

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Kendi stillinizi nasıl tanımlarsınız?

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Sade ve şık bir insanım. Tabii ki şıklığa önem veriyorum ama daha çok sadelikten yanayım. Rahat olmadığım sürece şık olduğuma ikna olamam sanırım.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Kendime ne yakıştırıyorsam ve ne iyi hissettiriyorsa onu tercih ediyorum. Genelde ruh halime göre giyiniyorum.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün kapak çekimine konuk olduk

Stilinize dahil etmek istemediğiniz ya da pek tercih etmem dediğiniz bir şey var mı?

Leopar desenini kendime yakıştıramıyorum.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN