Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve dinlenmeye ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Miskinlik yapmayı sever misin?
''Çalıştığım tempoda miskinlik yapmayı çok seviyorum. Onun dışında boş yatmayı seven biri değilim.''
Hayatında, iyi ki dediğin şeyler neler?
''İyi ki doğduğum aileye sahibim. İyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki 'Safir'deyim.''
Aşk acısı çekmenin bir tadı olduğunu düşünüyor musun?
''Aşk acısı çekmenin de bir adabı olduğunu düşünüyorum dozunda bırakılmalı.''
Hayır diyemeyeceğin şeyler neler?
''Yiyecek olarak patates kızartması ve sufle. Yüzmeye asla 'hayır' diyemem. Bir de ablama asla 'hayır' diyemem.''