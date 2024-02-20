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Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

GİRİŞ TARİHİ: 20.02.2024, 15:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.02.2024, 15:58
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Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Safir'in yıldızı Özge Yağız'ı daha yakından tanımak için sorular sorduk, samimi yanıtlar aldık.

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Kendini bir iki kelime ile tanımlar mısın?

''Güçlü ne naif.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Ailen dışında değer verdiğin şeyler neler?

''Sağlık ve işim''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve dinlenmeye ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Miskinlik yapmayı sever misin?

''Çalıştığım tempoda miskinlik yapmayı çok seviyorum. Onun dışında boş yatmayı seven biri değilim.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Yakın arkadaşlarınla en çok ne hakkında kaynatırsınız?

''Her şey hakkında kaynatırıyoruz.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Hayatında, iyi ki dediğin şeyler neler?

''İyi ki doğduğum aileye sahibim. İyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki 'Safir'deyim.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Aşkta ilk adımı atar mısınız?

''İlk adımın ondan gelmesini beklerim.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Aşk acısı çekmenin bir tadı olduğunu düşünüyor musun?

''Aşk acısı çekmenin de bir adabı olduğunu düşünüyorum dozunda bırakılmalı.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Hayır diyemeyeceğin şeyler neler?

''Yiyecek olarak patates kızartması ve sufle. Yüzmeye asla 'hayır' diyemem. Bir de ablama asla 'hayır' diyemem.''

Özge Yağız'dan samimi açıklamalar

Büyük hayallerin var mı?

''Yok. Çok fazla hayalim var ama 'en büyüğü şu' diyemem.''

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