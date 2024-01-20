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Safir 21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.01.2024, 14:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.01.2024, 15:30
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Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder.

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Yaman'ı korumak için bu teklife tamam diyen Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde atacağı adım ne olacak?

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır.

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır.

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Ancak Feraye oraya gittiğinde Ateş'ten duyduğu sözler karşısında adeta şoke olur. Peki bu ani buluşmadan Yaman haberdar olacak mıdır?

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir.

Safir 21. Bölüm Foto Galeri

Güneş'in tüm dengesini alt üst eden bu kişi ve verdiği haber nedir?

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