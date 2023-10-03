Safir 5. Bölümde neler oldu?

Ateş ve Feraye'nin sözüne gelen Yaman herkesi şok edecekler sözlerle konuşmaya başlar. " Biz kendimizi bildiğimizden beri Feraye ile birbirimizi çok seviyoruz."
Yaman'ın sözleri Feraye'nin korktuğu gibi devam etmez ve Ateş ile evlenecek Feraye'ye aile yadigarı bir safir yüzük hediye eder.
Bu hediye hiç de masum duygularla verilmez. Tebrik ederken Yaman, Feraye'nin kulağına fısıldar; "Bu yüzüğe her baktığında beni hatırla, kime ait olduğunu asla unutma. Çünkü ben sana asla unutturmayacağım. Daha yeni başlıyoruz."
Cemile, Ateş'in uyarısından sonra Yaman ve Feraye gerçeğinin ortaya çıkmaması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Okan'ı çağırır bu gerçeği saklaması için onu uyarır.
Gülfem ise duyduklarından sonra kendinden uzaklaşan oğlu Yaman'ın gönlünü almak için çok dil döker ama Yaman'ın sözleri canını daha da yakar.
Vural evindeki bıçağın Okan'da çıkması ile bu durumu çözmek için yeni bir plan yapar, Sarp'ı çağırır.