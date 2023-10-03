Safir 5. Bölümde neler oldu?

Bu hediye hiç de masum duygularla verilmez. Tebrik ederken Yaman, Feraye'nin kulağına fısıldar; "Bu yüzüğe her baktığında beni hatırla, kime ait olduğunu asla unutma. Çünkü ben sana asla unutturmayacağım. Daha yeni başlıyoruz."