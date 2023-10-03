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Safir 5. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 03.10.2023, 14:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.10.2023, 16:24
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Safir 5. Bölümde neler oldu?

Ateş ve Feraye'nin sözüne gelen Yaman herkesi şok edecekler sözlerle konuşmaya başlar. " Biz kendimizi bildiğimizden beri Feraye ile birbirimizi çok seviyoruz."

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Yaman'ın sözleri Feraye'nin korktuğu gibi devam etmez ve Ateş ile evlenecek Feraye'ye aile yadigarı bir safir yüzük hediye eder.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Bu hediye hiç de masum duygularla verilmez. Tebrik ederken Yaman, Feraye'nin kulağına fısıldar; "Bu yüzüğe her baktığında beni hatırla, kime ait olduğunu asla unutma. Çünkü ben sana asla unutturmayacağım. Daha yeni başlıyoruz."

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Feraye yaşadıklarının şokundadır. Yaman'ın tehditleri karşısında ne yapacağını bilemez.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Cemile, Ateş'in uyarısından sonra Yaman ve Feraye gerçeğinin ortaya çıkmaması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Okan'ı çağırır bu gerçeği saklaması için onu uyarır.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Gülfem ise duyduklarından sonra kendinden uzaklaşan oğlu Yaman'ın gönlünü almak için çok dil döker ama Yaman'ın sözleri canını daha da yakar.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Vural evindeki bıçağın Okan'da çıkması ile bu durumu çözmek için yeni bir plan yapar, Sarp'ı çağırır.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Yaman'ın emrivaki yapmasıyla isteme sonrası kutlama yemeğine gidilir.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Ama Yaman'ın yemek boyunca söylediği şeyler, Feraye'ye birlikte yaşadıkları anıları hatırlatır.

Safir 5. Bölümde neler oldu?

Ateş'in yemek boyunca Feraye'ye prenses gibi davranması başta Yaman olmak üzere masada olan herkesin dikkatini çeker.

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