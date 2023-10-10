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Safir 6. bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 13:42
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Safir 6. bölümde neler oldu?

Feraye ve Ateş'in kına gecesinde Yaman, Feraye'yi zor durumda bırakarak gerçekleri açıklamaya zorlar.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Feraye tam gerçekleri söyleyecekken Ateş sözünü keser. Feraye'yi içeri yollayarak Yaman'a haddini bildirir. "Yakında benim karım olacak kadının geçmişini sorgulamak sana mı kaldı?"

Safir 6. bölümde neler oldu?

Ateş'in, Yaman'ın söylediklerinden şüphelenmemesi için Hazal, Ateş ile konuşur ve onu sakinleştirir.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Yaman bu akşam gerçeklerin ortaya çıkmasını umut ederken, Ateş'in söyledikleri ile yıkılır.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Gülfem, Feraye'nin huzurunu bozmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ona kına gecesinde Ateş'in babaannesinin bindallısını giymeye zorlar. "Dilerim kaderin bu safir yüzüğü takan tüm gelinlerin ki gibi olur."

Safir 6. bölümde neler oldu?

Kına gecesi başladığında Ateş için davetsiz bir misafir gelir, Vural.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Hazal, Feraye'nin mutluluğu için Yaman'ı kenara çekip uzak durması için son defa uyarır. "Bu kez ben yakarım ortalığı bilginize."

Safir 6. bölümde neler oldu?

Hazal elini güçlendirmek için bu konuşmanın ortasına Cemile'yi de çağırır. Hazal uzaklaştığında Cemile elindeki kozu Yaman'a göstererek aklını başına alması gerektiğini tekrar hatırlatır.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Tam kınanın yakılacağı sırada Aleyna hakkı olduğunu düşündüğünü kına gecesini yaşamak için bindallı giyip kına yaktırmaya gelir.

Safir 6. bölümde neler oldu?

Herkesin önünde rezil olmak istemeyen Gülsoylar iki gelin ve iki oğullarına aynı anda kına yakar.

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