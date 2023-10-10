Safir 6. bölümde neler oldu?

Feraye ve Ateş'in kına gecesinde Yaman, Feraye'yi zor durumda bırakarak gerçekleri açıklamaya zorlar.
Feraye tam gerçekleri söyleyecekken Ateş sözünü keser. Feraye'yi içeri yollayarak Yaman'a haddini bildirir. "Yakında benim karım olacak kadının geçmişini sorgulamak sana mı kaldı?"
Ateş'in, Yaman'ın söylediklerinden şüphelenmemesi için Hazal, Ateş ile konuşur ve onu sakinleştirir.
Gülfem, Feraye'nin huzurunu bozmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ona kına gecesinde Ateş'in babaannesinin bindallısını giymeye zorlar. "Dilerim kaderin bu safir yüzüğü takan tüm gelinlerin ki gibi olur."
Hazal, Feraye'nin mutluluğu için Yaman'ı kenara çekip uzak durması için son defa uyarır. "Bu kez ben yakarım ortalığı bilginize."
Hazal elini güçlendirmek için bu konuşmanın ortasına Cemile'yi de çağırır. Hazal uzaklaştığında Cemile elindeki kozu Yaman'a göstererek aklını başına alması gerektiğini tekrar hatırlatır.
Tam kınanın yakılacağı sırada Aleyna hakkı olduğunu düşündüğünü kına gecesini yaşamak için bindallı giyip kına yaktırmaya gelir.