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SAFİR GALERİ

Safir dizisinde ilk 3 bölüm neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 20.09.2023, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.09.2023, 12:19
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Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Yaman, Feraye'ye çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırlamıştır. Gözlerini bağlar ve götürür.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Feraye gözlerini açtığında şok olur ve çok mutlu olur.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Uçmaya hazırlanan ikili çok mutludur.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Yaman, Feraye'nin o gece evden izin almasını ve beraber olmak istediğini söyler.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Öte yandan Cemile, Feraye'nin yatalak babasına çok kötü davranır ve konağa gider.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Cemile, Aleyna'nın yanına giderek Feraye'nin nerede olduğunu sorup Feraye'den kurtulmak istediğini söyler.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Aleyna konakta Yaman'ı görür ve tutulur. Annesi Cemile ise kızının Yaman'a olan aşkını anlamak üzeredir.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Cemile tüm hıncını Feraye'den çıkarır. Ona nerede olduğunu sorar.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Feraye'nin konağa Yaman'la birlikte geldiğini öğrenen Cemile çılgına döner.

Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?
Safir dizisinde ilk 3 bölümde ne oldu?

Ve Ateş memleketine geri döner, döndüğü gibi de konağın çevresinde Feraye'yi görür.

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