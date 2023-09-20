Safir dizisinde ilk 3 bölüm neler oldu?

Yaman, Feraye'ye çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırlamıştır. Gözlerini bağlar ve götürür.
Yaman, Feraye'nin o gece evden izin almasını ve beraber olmak istediğini söyler.
Öte yandan Cemile, Feraye'nin yatalak babasına çok kötü davranır ve konağa gider.
Cemile, Aleyna'nın yanına giderek Feraye'nin nerede olduğunu sorup Feraye'den kurtulmak istediğini söyler.
Aleyna konakta Yaman'ı görür ve tutulur. Annesi Cemile ise kızının Yaman'a olan aşkını anlamak üzeredir.
Cemile tüm hıncını Feraye'den çıkarır. Ona nerede olduğunu sorar.
Feraye'nin konağa Yaman'la birlikte geldiğini öğrenen Cemile çılgına döner.