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Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

GİRİŞ TARİHİ: 14.09.2023, 12:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.09.2023, 14:36
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Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Safir dizisinin sevilen oyuncuları, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile özel röportaj.

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Yeni projeniz hakkında neler düşünüyorsunuz?

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Özge Yağız: "Çok heyecanlıyız gerçekten, bazen böyle klişeler inanılmaz gerçekçi durmuyor ama çok heyecanlıyız. Heyecandan yerimizde duramadığımız dakikalar yaşıyoruz çoğu zaman setlerde. Çok mutluyuz umarım bütün bu yüksek enerji izleyicimize de geçer ve bizi keyifle izlerler."

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Burak Berkay Akgül: "Yamanı oynuyorum ben. İsmi gibi çok güçlü, çok dik duran bir karakter fakat bunların da tabii bir getirisi var. Yaşadığı zorluklar, mücadeleler, sınandığı şeyler… Bunları izleyeceğiz aslında Yaman'ın mücadelesini. Kalbi ile aklı ile olan ve bütün bunlardan doğan, etrafındakilere aslında bir kelebek etkisi gibi, herkese dokunan bir tarafı olacak ve merakla nereye gideceğini göreceğiz."

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Oynadığınız karakteri anlatır mısınız?

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Özge Yağız: "Buraya gelince Feraye'yi daha iyi anladım diyebilirim ya da daha çok hissettim. Yaşadıkça, hayat verdikçe tabii ki daha da iyi anlıyorum. Bir noktada kabuğuna sığamayan, kendini denizlere atmak isteyen bir kadınla karşılaşacağımıza inanıyorum."

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Özge Yağız: "Çünkü olay örgümüz buna çok müsait. Çok güzel bir hikayeye eşlik ediyoruz. İnanılmaz yeni bir senaristimiz var ve bizi bu hikayeye dahil ettiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden gelini yapıyoruz karakterlerimiz için."

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Nevşehir'de nasıl karşılandınız?

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Burak Berkay Akgül: "Ben daha önce burada çalıştığım için herkes bütün çalışanlar ve esnaflar herkes aynı ve beni tanıyorlar bu çok güzel bir şey. Ben Özge'ye hep söylüyorum bunu, çok şey değişecek burada, hayatında."

Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Özge Yağız: "Buranın halkı çok kucaklayıcı bir halk sizi tanısınlar, tanımasınlar. Önce insana insan gözü ile bakan bir halk ve yaptığınız işe saygı duyan bir halk. O yüzden çok şanslıyız. Bize alan açtıkları ve bizi kabul ettikleri için onlara da teşekkürü borç biliyoruz şu an."

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