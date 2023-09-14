Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Burak Berkay Akgül: "Yamanı oynuyorum ben. İsmi gibi çok güçlü, çok dik duran bir karakter fakat bunların da tabii bir getirisi var. Yaşadığı zorluklar, mücadeleler, sınandığı şeyler… Bunları izleyeceğiz aslında Yaman'ın mücadelesini. Kalbi ile aklı ile olan ve bütün bunlardan doğan, etrafındakilere aslında bir kelebek etkisi gibi, herkese dokunan bir tarafı olacak ve merakla nereye gideceğini göreceğiz."