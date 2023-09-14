Safir özel röportaj #FerYam | Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül

Özge Yağız: "Çok heyecanlıyız gerçekten, bazen böyle klişeler inanılmaz gerçekçi durmuyor ama çok heyecanlıyız. Heyecandan yerimizde duramadığımız dakikalar yaşıyoruz çoğu zaman setlerde. Çok mutluyuz umarım bütün bu yüksek enerji izleyicimize de geçer ve bizi keyifle izlerler."
Burak Berkay Akgül: "Yamanı oynuyorum ben. İsmi gibi çok güçlü, çok dik duran bir karakter fakat bunların da tabii bir getirisi var. Yaşadığı zorluklar, mücadeleler, sınandığı şeyler… Bunları izleyeceğiz aslında Yaman'ın mücadelesini. Kalbi ile aklı ile olan ve bütün bunlardan doğan, etrafındakilere aslında bir kelebek etkisi gibi, herkese dokunan bir tarafı olacak ve merakla nereye gideceğini göreceğiz."
Özge Yağız: "Buraya gelince Feraye'yi daha iyi anladım diyebilirim ya da daha çok hissettim. Yaşadıkça, hayat verdikçe tabii ki daha da iyi anlıyorum. Bir noktada kabuğuna sığamayan, kendini denizlere atmak isteyen bir kadınla karşılaşacağımıza inanıyorum."
Özge Yağız: "Çünkü olay örgümüz buna çok müsait. Çok güzel bir hikayeye eşlik ediyoruz. İnanılmaz yeni bir senaristimiz var ve bizi bu hikayeye dahil ettiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden gelini yapıyoruz karakterlerimiz için."
Burak Berkay Akgül: "Ben daha önce burada çalıştığım için herkes bütün çalışanlar ve esnaflar herkes aynı ve beni tanıyorlar bu çok güzel bir şey. Ben Özge'ye hep söylüyorum bunu, çok şey değişecek burada, hayatında."