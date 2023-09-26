ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
SAFİR GALERİ

AtFer mi, FerYam mı? Senin Safir çiftin hangisi?

GİRİŞ TARİHİ: 26.09.2023, 23:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2023, 00:32
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı? Sosyal medyayı kasıp kavuran Safir çiftlerinin hikayesi burada!

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Yaman, Feraye'ye o kadar aşıktı ki onun için sürprizler yapıyordu.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Kapadokya'yı saran bir aşk hikayesini anlatan en anlamlı diyaloglardan bir tanesi şuydu;
Yaman: "Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?"
Feraye: "Seni"

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Ürgüp'te bir aşk hikayesi yazılırken Ateş Amerika'dan döndü.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Feraye'yi gören Ateş'in ilk tepkisi "Bu kim?" oldu.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Yaman, Feraye'ye annesinin 'safir' yüzüğünü vermek istedi.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Yaman gelecekte yaşanacaklardan habersiz Feraye'yle ilgili hayaller kurar
"Seviyorum bu kız benim karım olacak"

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Yaman, Feraye için kavgayı, hatta ölümü bile göze aldı.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Yaman ve Feraye'nin arasındaki çekim izleyenleri ekran başına kilitledi.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Bora'yı öldürdüğünü zanneden Okan'ı korumak isteyen Yaman kardeşi uğruna aşkını kalbine gömmeye çalıştı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN