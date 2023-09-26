AtFer mi, FerYam mı? Senin Safir çiftin hangisi?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı? Sosyal medyayı kasıp kavuran Safir çiftlerinin hikayesi burada!
Yaman, Feraye'ye o kadar aşıktı ki onun için sürprizler yapıyordu.
Kapadokya'yı saran bir aşk hikayesini anlatan en anlamlı diyaloglardan bir tanesi şuydu;
Yaman: "Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?"
Feraye: "Seni"
Ürgüp'te bir aşk hikayesi yazılırken Ateş Amerika'dan döndü.
Feraye'yi gören Ateş'in ilk tepkisi "Bu kim?" oldu.
Yaman, Feraye'ye annesinin 'safir' yüzüğünü vermek istedi.
Yaman gelecekte yaşanacaklardan habersiz Feraye'yle ilgili hayaller kurar
"Seviyorum bu kız benim karım olacak"
Yaman, Feraye için kavgayı, hatta ölümü bile göze aldı.
Yaman ve Feraye'nin arasındaki çekim izleyenleri ekran başına kilitledi.