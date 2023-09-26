AtFer mi, FerYam mı? Senin Safir çiftin hangisi?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' nasıl başladı?

Kapadokya'yı saran bir aşk hikayesini anlatan en anlamlı diyaloglardan bir tanesi şuydu;

Yaman: "Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?"

Feraye: "Seni"