Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 25. Bölümüyle ekranlara geldi. Safir'de finale yaklaşırken son bölümde yaşananlar geceye damga vurdu. Yaman ve Feraye kavuşuyor mu? Ateş, Güneş'in peşinden gidecek mi? Finale doğru neler yaşanacak?
Ateş'in Feraye ile olan telefon konuşmasını dinleyen Yaman, duydukları karşısında büyük bir şoke geçirir.
Feraye'nin söylediği sözler Yaman'ın canını acıtır, artık kendisini unuttuğuna ve Ateş'i sevdiğine emin olmuştur.
Evliliğin sadece kağıt üstünde olduğunu düşünse de duygularını kontrol etmek isteyen Güneş, Ateş ile arasına mesafe koyar.
Ateş planlarına hız kesmeden devam eder ve buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam yemeğe davet eder.
Ateş'in teklifini kabul etmeyen istemeyen Yaman, halası Kamuran'un desteğiyle yarasının üstüne gitmek ister.