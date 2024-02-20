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SAFİR GALERİ

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 20.02.2024, 16:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.02.2024, 17:04
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Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 25. Bölümüyle ekranlara geldi. Safir'de finale yaklaşırken son bölümde yaşananlar geceye damga vurdu. Yaman ve Feraye kavuşuyor mu? Ateş, Güneş'in peşinden gidecek mi? Finale doğru neler yaşanacak?

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Ateş'in Feraye ile olan telefon konuşmasını dinleyen Yaman, duydukları karşısında büyük bir şoke geçirir.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Feraye'nin söylediği sözler Yaman'ın canını acıtır, artık kendisini unuttuğuna ve Ateş'i sevdiğine emin olmuştur.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişan olan Feraye, Ateş ile büyük bir yüzleşme yaşar.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Ateş'e olan nefretini haykıran Feraye, söylediği sözler karşısında hiçbir karşılık alamaz.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Feraye hakkındaki gerçekleri hala Güneş'ten gizleyen Ateş, yalanlarına yenilerini de ekler.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Evliliğin sadece kağıt üstünde olduğunu düşünse de duygularını kontrol etmek isteyen Güneş, Ateş ile arasına mesafe koyar.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Ateş planlarına hız kesmeden devam eder ve buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam yemeğe davet eder.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Ateş'in teklifini kabul etmeyen istemeyen Yaman, halası Kamuran'un desteğiyle yarasının üstüne gitmek ister.

Safir'de finale doğru... Son bölümde neler yaşandı?

Gülsoy Ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler, bu davet hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır.

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