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SAFİR GALERİ

Safir'in Hazal'ı

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2023, 16:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2023, 16:46
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Feraye'nin en yakın arkadaşı Hazal ilk bölümde Bora'yla olan dikkat çeken atışmasıyla karşımıza çıkar.

''İyiymiş canım; gerçek adın mı? Sahne adın mı? Hangi türkü barda çıkıyorsun sen?'' sözleri Bora'yı kızdırır.

Bora, ''Normalde şakacı kızları severim, sen baya iticisin'' diyerek karşılık verir.

Bunun üzerine Hazal, Bora'yı masalarından uzaklaştırmak için kovarken Feraye onu sakinleştirir.

Olaylı geceden sonra Feraye'yle buluşan Hazal, olanları anlatmasını isteyerek şaşkınlığını gizleyemez.

Feraye, Aleyna ile Yaman'ın durumunu anlattığında Hazal, şaşırır ve olanlara anlam veremez.

Feraye'yi teselli eden Hazal "Ne olursun üzülme. Senin nefret etmene gerek yok. Ben ikimiz adına yeterince nefret ediyorum" diyerek, en yakın arkadaşının yanında olur.

Feraye'ye bebeği Yaman'a söyleyip söylemediğini soran Hazal, ayrıca "Evdekilere ne diyeceksin?" diyerek durumu daha detaylı anlamaya çalışır.

Bir plan yapar. Birkaç ay sonra mezun olduklarında İstanbul'a staja gidebileceklerini, bebeği orada gizleyebileceklerini düşünür.

İstanbul'da iş bulacaklarını o sırada arkadaşlarında kalabileceklerini söyleyerek Feraye'yi ikna etmeye çalışır.

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