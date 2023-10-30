Safir'in Hazal'ı

Feraye'nin en yakın arkadaşı Hazal ilk bölümde Bora'yla olan dikkat çeken atışmasıyla karşımıza çıkar.
''İyiymiş canım; gerçek adın mı? Sahne adın mı? Hangi türkü barda çıkıyorsun sen?'' sözleri Bora'yı kızdırır.
Olaylı geceden sonra Feraye'yle buluşan Hazal, olanları anlatmasını isteyerek şaşkınlığını gizleyemez.
Feraye'yi teselli eden Hazal "Ne olursun üzülme. Senin nefret etmene gerek yok. Ben ikimiz adına yeterince nefret ediyorum" diyerek, en yakın arkadaşının yanında olur.
Feraye'ye bebeği Yaman'a söyleyip söylemediğini soran Hazal, ayrıca "Evdekilere ne diyeceksin?" diyerek durumu daha detaylı anlamaya çalışır.
Bir plan yapar. Birkaç ay sonra mezun olduklarında İstanbul'a staja gidebileceklerini, bebeği orada gizleyebileceklerini düşünür.