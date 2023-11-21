Safir'in son bölümünde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 12. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in Feraye ve Yaman aşkını öğrenmesi geceye damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...
Feraye için endişelenmeye başlayan Yaman, Bora tehlikesini öğrenmesinin ardından ona daha da yakın durmaya başlar.
Ateş ise bu durumdan git gide şüphelenir ve Feraye ile Yaman'ı gözünün önünden ayırmamaya karar verir.
Aralarındaki her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da Ateş, Feraye'ye aşık olmuştur ve onu deli gibi kıskanmaktadır.