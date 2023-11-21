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Safir'in son bölümünde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 20:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.11.2023, 09:50
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Safir'in son bölümünde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 12. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Ateş'in Feraye ve Yaman aşkını öğrenmesi geceye damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

Safir'in son bölümünde neler oldu?

İntikam hırsıyla dengesini iyice kaybeden Bora, Okan'a zorbalık yapmaya başlar ve onu ölüme yollar.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Bora'nın aklında yalnızca Feraye vardır ve ona kafayı iyice takmıştır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Yaman ve Ateş'i kendine rakip olarak gören Bora, Feraye ile birlikte olmayı düşünmektedir.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Feraye ise kendini ve bebeğini bir yana bırakmış, Yaman için endişelenmeye başlamıştır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Yaman'ın canı için Bora'nın döndüğünü saklamak isteyen Feraye, sonunda ona gidip her şeyi anlatır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Feraye için endişelenmeye başlayan Yaman, Bora tehlikesini öğrenmesinin ardından ona daha da yakın durmaya başlar.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Ateş ise bu durumdan git gide şüphelenir ve Feraye ile Yaman'ı gözünün önünden ayırmamaya karar verir.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Aralarındaki her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da Ateş, Feraye'ye aşık olmuştur ve onu deli gibi kıskanmaktadır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Bebeğinin babasının Yaman olduğunu öğrenirse yaşanacakları düşünmek bile istememektedir.

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