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Safir'in son bölümünde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 06.02.2024, 17:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.02.2024, 17:56
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Safir'in son bölümünde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 23. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Yaman'ın Ateş'i ihbar etmesi ve Gülfem'in ölümü geceye damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Yaman'ın geleceği için bir karar vermek zorunda olan Feraye, Ateş ile gittikleri davette geceye damga vurur.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Ateş ile el ele davete katılmak zorunda kalan Feraye, Yaman ile büyük bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Feraye'den gerçekleri duymak isteyen Yaman'ın duydukları ikilinin arasında aşılamaz duvarlara neden olur.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, yalan söyler.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Güneş'ten gerçeği saklayan Ateş, Feraye'nin boşanmak istemediğini söylemek zorunda kalır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Duydukları ve görüdükleri karşısında oldukça şaşıran Güneş, Ateş'e inanmak ister.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır.

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Kontrolü ele almak isteyen Kamuran Hala, ilk iş olarak Cemile'yi konaktan kovar!

Safir'in son bölümünde neler oldu?

Ateş'e boyun eğmek ve Yaman'a olan aşkından vazgeçmek istemeyen Feraye bir plan kurar.

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