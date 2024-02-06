Safir'in son bölümünde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Safir, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 23. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Yaman'ın Ateş'i ihbar etmesi ve Gülfem'in ölümü geceye damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...
Yaman'ın geleceği için bir karar vermek zorunda olan Feraye, Ateş ile gittikleri davette geceye damga vurur.
Ateş ile el ele davete katılmak zorunda kalan Feraye, Yaman ile büyük bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.
Feraye'den gerçekleri duymak isteyen Yaman'ın duydukları ikilinin arasında aşılamaz duvarlara neden olur.
Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, yalan söyler.
Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır.