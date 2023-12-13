Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 15. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Yaman'ın vurulması ve Ateş'in gerçek babasının Vural olduğunu öğrenmesi geceye damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar...