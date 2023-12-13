Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 15. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Yaman'ın vurulması ve Ateş'in gerçek babasının Vural olduğunu öğrenmesi geceye damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar...
Varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Yaman'ın yardımına Ateş ve Feraye koşar.
Yaman'ın iyi olduğunu öğrenen Feraye, büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir.