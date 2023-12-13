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Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2023, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2023, 12:18
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Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 15. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de, Yaman'ın vurulması ve Ateş'in gerçek babasının Vural olduğunu öğrenmesi geceye damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar...

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelen Yaman ve Ateş'in yüzleşmesinde silah patlar.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Yaman'ın yardımına Ateş ve Feraye koşar.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Olanlara anlam veremeyen Feraye, bebeğini kaybetmesinin ardından Yaman'ı da kaybetme korkusu yaşar.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Yaman'ın iyi olduğunu öğrenen Feraye, büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Bora'nın kafasına silahı dayayan Feraye, son anda katil olmaktan kurtulur.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Feraye'nin yardımına Bade yetişir ve kardeşine hesap sorar.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Bebeğini kaybetme acısını aşamayan Feraye, yağmur yağarken duygusal anlar yaşar.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Feraye'nin bebeğini kaybetmesinde kendisini suçlayan Ateş, pişmanlığını Feraye'ye anlatır.

Safir'in son bölümünde neler yaşandı?

Ailesinin müştemilattan kovulduğunu öğrenen Feraye, büyük bir pişmanlık yaşar çünkü babasıyla konuşamamıştır.

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