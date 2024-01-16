Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 20. Bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Aşklarındaki tüm engellere rağmen yeni kavuşan Feraye ve Yaman ayrılık acısını yaşadı. Feraye, Yaman ile yeni bir sayfa açabilecek mi? Büyük aşk kaldığı yerden devam edecek mi?