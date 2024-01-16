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SAFİR GALERİ

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2024, 16:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2024, 17:08
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Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 20. Bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Aşklarındaki tüm engellere rağmen yeni kavuşan Feraye ve Yaman ayrılık acısını yaşadı. Feraye, Yaman ile yeni bir sayfa açabilecek mi? Büyük aşk kaldığı yerden devam edecek mi?

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Aleyna ve Cemile'nin çıkarttığı dedikodular yüzünden hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Ayrılığın sebebi olarak Ateş'i suçlayan Yaman, ayrılık acısıyla geri dönülmez hatalar yapar.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Feraye ile yeni kavuşmuşken ayrılıkla karşı karşıya kalan Yaman, Güneş'i Ateş konusunda tekrardan uyarır.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Kalbi acısa da bir karar vermek zorunda olan Feraye, Yaman ile olan eski anılarına tutunur.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Ateş ise hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Sonradan bulduğu babası Vural'ı korumak için geri dönülmez bir hamle yapan Ateş, katil olur.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Yaman abisi Ateş'in bu karanlık yüzünü ilk kez görür ve bu sırrı saklamak zorunda kalır.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

Feraye, Yaman ile ayrılmasının ardından atölyedeki işine de son verir.

Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...


Feraye için yeni planları olan Aleyna ise büyük bir tuzak hazırlar.

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