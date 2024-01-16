Yaman ve Feraye arasında ayrılık rüzgarı...

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 20. Bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Aşklarındaki tüm engellere rağmen yeni kavuşan Feraye ve Yaman ayrılık acısını yaşadı. Feraye, Yaman ile yeni bir sayfa açabilecek mi? Büyük aşk kaldığı yerden devam edecek mi?
Aleyna ve Cemile'nin çıkarttığı dedikodular yüzünden hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister.
Feraye ile yeni kavuşmuşken ayrılıkla karşı karşıya kalan Yaman, Güneş'i Ateş konusunda tekrardan uyarır.
Ateş ise hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.