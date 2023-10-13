Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününü arkadaşları ile hep birlikte kutlamak için plan yapar. Yaman'ın aile yemeğine katılması gerektiği için Feraye ve arkadaşları mekana önden gider. Aynı mekanda Gülsoylar'ın iş ortaklığı yapacağı Vural Bakırcıoğlu'nun oğlu Bora da vardır. Bora tüm gece boyunca Feraye'yi göz hapsine alır. Feraye bu durumdan rahatsız olur. Feraye, Yaman ile buluşmak için otoparka çıkar. Feraye'nin mekandan ayrıldığını gören Bora peşine takılır. Feraye uzak durmaya çalışsa da Bora fazla ısrarcı davranır. Bora'nın, Feraye'yi konuşmaya zorladığı sırada Yaman gelir. Yaman, Feraye'yi gördüğünde arabadan indiği gibi Bora'ya saldırır. Yaman'ın gözü döner. Bora'yı, Yaman'ın elinden zor alırlar. 'Bir daha bu kızın yanında görmeyeceğim seni!' Arbede sonrası Bora hırslanarak eve gider ve silahını alır. Silahını kapan Bora, Gülsoylar'ın konağını basar. Yaman'ın kafasına silah dayar. 'Önümde diz çökeceksin, benden özür dileyeceksin.' Babasının gücüne çok güvenen Bora, Yaman'ı öldürürse bu olaydan nasıl rahatça kurtulacağı planı bile anlatır. 'Bora Bakırcıyım ben. Şurada senin kafana sıkarım, sonra silahtan silerim parmak izlerini, ararım babamı. Yollar bir tane adam, trafikteydik anama küfretti dayanamadım ben de sıktım kafasına der alır cinayeti üstüne.' Tartışmaları duyan Okan, Yaman'ın kafasına silah dayandığını görür. Bora'yı durdurmak için aklına ilk geleni yapar ve yakındaki ağır bir heykeli alır. Yaman'ı kurtarmak için elindekini Bora'nın kafasına indirir. Cemile tüm olan bitene şahit olur. Yere yığılan Bora hareketsiz bir şekilde yatıyordur. Nabzını kontrol ettikten sonra yaşadığını anlayıp hastaneye götürmeye karar verirler. Bora'yı arabaya sokmaya çalışırken, Bora'nın telefonu arabanın yanında yere düşer ama fark etmezler. Tam arabaya binip gidecekken, ev halkının döndüğünü fark edip evi toplamaları gerektiğini hatırlarlar. Yaman eve dönerken Okan, Bora'yı hastaneye yetiştirmeye çalışır. Okan, Bora'yı hastaneye getirir. Tam arabadan çıkartacağı sırada nabzının atmadığını fark eder. 'Ölmüş bu!' Bora ile ne yapacağını bilemeyen Okan kurtulmak için onu taş bağlayıp göle atar. Ertesi sabah eve dönen Okan, olanları Yaman'a anlatırken, kapıyı dinleyen Cemile her şeyi duyar. Cemile konağın dışında bir telefon sesi duyar. Telefonu aldığında Bora'ya ait olduğu anlar. Kardeşi Bora'ya ulaşamayan Bade, Gülsoyların durumdan haberi olup olmadığını sormak için Gülsoyların konağına gider. Konaktan Bora'yı arar. Cemile telefonu aldığında Bade'nin aradığını görür. Arkasından da Bade'den 'Neredesin?' mesajına Bora'nın ağzından cevap atar. Yaman ve Okan'ın yanında Bade'ye, Bora'dan cevap gelince şok olurlar. Telefonun kimde olduğunu düşünürken, Cemile Bora'nın telefonu ile Yaman ve Okan'ın yanına gelir. Cemile ikisiyle oyun oynamaya başlar. Çok iyi biliyordur ki susması için ne istese yapmak zorundadırlar. Cemile ne istediğinden emindir, Yaman. 'Sen Aleynama evlenme teklif edeceksin.' Yaman, Cemile'yi tersler blöf yaptığından emindir. Cemile ise kızı için her şeyi yapmaya hazırdır. Konuşma sırasında çektiği ses kaydını Okan'a gönderir. Tüm koz Cemile'nin elindedir ve istediğini alır. Yaman, Aleyna ile evlenir. Okan ile Yaman'ın haberinin olmadığı öğrendiklerinde onları sarsacak bir gerçek vardır. Bora ölmemiştir! Kendi çabalarıyla ayağındaki taşı sökmüş ve kendini bir şekilde kıyıya atmıştır. Vural ortalıkta olmayan oğlu için herkesi seferber eder. Yardım etmeleri için Gülsoylar konağına dahi gider. Tüm gün kıyıda baygın yatan Bora'yı tesadüf eseri oradan geçenler görür ve hemen jandarmayı ararlar. Jandarmaya haber verilmesiyle Bora ambulans ile apar topar alınır. Kısa bir süre sonrada Vural'a, Bora'nın hastanede olduğu bilgisi gelir. Okan, Bora'nın bulunduğunu öğrenir ve hastaneye koşar. Okan, Cemile'ye telefonun yerine sorar. Bahçeye gömdüğünü söyleyen Cemile'ye o telefona ellememesi ve orada bırakması için özellikle uyarır. Ağabeyini bu duruma sokan adamın olduğunun Okan olduğunu bilmeden Bade, Okan'ın omzunda ağlar. Cemile ise kendi bildiğini okur. Telefonu gömdüğü yerden çıkartıp kendine göre daha güvenli olduğunu düşündüğü bir yere saklar. Bora'nın telefonundan sinyal gelen arayan Vural, sinyalin geldiği yeri sonunda bulur. Gülsoylar konağı! Hızlı bir şekilde plan yapar ve telefonu bulmak için adamlarını konağa sokar. Sinyal Melih'in odasından gelir ve Vural'ın adamları Bora'nın telefonunu burada bulurlar. Hiç suçu yokken Cemile yüzünden Melih götürülünce, Cemile krize girer. Vural oğlunun telefonu Melih'in odasında çıkınca Ömer ile konuşur. Ömer'in bir şey sakladığını düşünür. Vural ve Ömer'in tartışmasını duyan Okan, Bora'nın Yaman'a söylediği şeyleri hatırlar ve aynı yalanı Melih ve Bora arasında geçmiş gibi anlatır. 'Melih ve Bora trafikte kavga etmiş. Bora küfür etmiş, Melih bunu yedirememiş.' Vural duyduklarından sonra suçluyu bulduğuna emindir ve sıra cezasınI vermektedir. Oğlunu bu hale sokan Melih'i gölün ortasına götürüp onu orada infaz eder. Oğlunun intikamı aldığını düşünürken kafa karıştırıcı bir şey çıkar ortaya. Kendi evlerindeki bıçağın Okan'da ne işi var? Vural bu olayın ardındaki sır perdesini çözmeye yeminlidir ve Sarp'ı olayı çözmesi için getirtir. Okan bu işten nasıl sıyrılacak? Vural gerçek suçluları bulacak mı? Sarp sır perdesini aralayabilecek mi? Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi 20.00'de atv'de.