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Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

GİRİŞ TARİHİ: 13.10.2023, 14:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.10.2023, 14:54
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Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününü arkadaşları ile hep birlikte kutlamak için plan yapar.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Yaman'ın aile yemeğine katılması gerektiği için Feraye ve arkadaşları mekana önden gider.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Aynı mekanda Gülsoylar'ın iş ortaklığı yapacağı Vural Bakırcıoğlu'nun oğlu Bora da vardır.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Bora tüm gece boyunca Feraye'yi göz hapsine alır. Feraye bu durumdan rahatsız olur.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Feraye, Yaman ile buluşmak için otoparka çıkar.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Feraye'nin mekandan ayrıldığını gören Bora peşine takılır.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Feraye uzak durmaya çalışsa da Bora fazla ısrarcı davranır.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Bora'nın, Feraye'yi konuşmaya zorladığı sırada Yaman gelir.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Yaman, Feraye'yi gördüğünde arabadan indiği gibi Bora'ya saldırır.

Yaman ve Okan'ın büyük sırrı

Yaman'ın gözü döner. Bora'yı, Yaman'ın elinden zor alırlar. "Bir daha bu kızın yanında görmeyeceğim seni!"

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