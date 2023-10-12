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Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2023, 16:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2023, 16:42
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Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Feraye kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamak için dışarı çıkar.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Mekana daha sonra gelen Yaman, sevdiği kızın yani Feraye'nin başka biri tarafından rahatsız edildiğini görür. O kişi Bora'dır.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Kavgaya tutuşan Yaman ve Bora'yı, Yaman'ın kardeşi Okan ayırır.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Bora olay yerinden "Bunu sana ödeteceğim" diyerek ayrılmasının ardından soluğu Yaman'ın evinde alır.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Bora kendisinden özür dilemesini ister ama işler karışır. Okan, ağabeyini koruma iç güdüsüyle Bora'yı yaralar.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Cemile'nin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Yaman, sinirini Okan'dan çıkarır.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Ateş'in, Feraye'ye evlilik teklifi ettiğini öğrenen Yaman, öfkeden deliye döner.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Feraye'nin içinde bulunduğu minibüsün önünü kesip onu indiren Yaman, son kez konuşmak ister ama Feraye ondan kaçmayı başarır.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Feraye'nin arkadaşının evine gelen ve Feraye ile konuşmak isteyen Yaman sinirine hakim olamaz ve eline geçirdği eşyaları tuzla buz eder.

Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Feraye tüm sakinliğiyle Ateş'le sevgili olduklarını söylerken Yaman "Evlenemezsin onunla" der.

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