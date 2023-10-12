Yaman'ın yakıp yıkan öfkesi

Mekana daha sonra gelen Yaman, sevdiği kızın yani Feraye'nin başka biri tarafından rahatsız edildiğini görür. O kişi Bora'dır.
Bora olay yerinden "Bunu sana ödeteceğim" diyerek ayrılmasının ardından soluğu Yaman'ın evinde alır.
Bora kendisinden özür dilemesini ister ama işler karışır. Okan, ağabeyini koruma iç güdüsüyle Bora'yı yaralar.
Feraye'nin içinde bulunduğu minibüsün önünü kesip onu indiren Yaman, son kez konuşmak ister ama Feraye ondan kaçmayı başarır.
Feraye'nin arkadaşının evine gelen ve Feraye ile konuşmak isteyen Yaman sinirine hakim olamaz ve eline geçirdği eşyaları tuzla buz eder.