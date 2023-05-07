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Celal Adan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Cemal Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ferhat Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nur Tuğba Aktay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Niyazi Paksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Birol Gür
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Yüksel Kaleci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Güllü Yener
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mahmut Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Tuğrul Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ayhan Aras
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Feime Akıncı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nevra İmamoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mehmet Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Recep Yavaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ali Atabeyoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Erhan Üstünbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Serkan Büyük
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Murat Sancak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Erkan Özçelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Caner Öner
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Beyda Nur Ayçetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ferda Kapucuoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Necdet Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Serdar Doyuran
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Alican Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Celal Deniz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge