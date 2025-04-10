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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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SUSTALI CEYLAN GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.04.2025, 11:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.04.2025, 12:53
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2. Bölüm Foto Galeri

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder.

2. Bölüm Foto Galeri

Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere.

2. Bölüm Foto Galeri

Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

2. Bölüm Foto Galeri

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir?

2. Bölüm Foto Galeri

Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

2. Bölüm Foto Galeri

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

2. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Yapımcı Ali Gündoğdu...

2. Bölüm Foto Galeri

Yapım Süreç Film...

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