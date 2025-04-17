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SUSTALI CEYLAN GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2025, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2025, 11:52
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3. Bölüm Foto Galeri

Ceylan tam da oğluna yeniden kavuşmuşken, acı gerçekle yüzleşir.

3. Bölüm Foto Galeri

Yusuf'un eski hayatına dönebilmesi için Ceylan'ın para bulması gerekir. İmkansızlığın içinde bir imkan aramaya başlar Ceylan, çaresi yoktur.

3. Bölüm Foto Galeri

Düşmanının kurduğu kumpasta ölümle burun buruna gelen Bekri, Ceylan'ın tüm hayatını değiştirecek bir teklif yapar.

3. Bölüm Foto Galeri

Ceylan, oğluyla hayalini kurduğu gelecek için bugününü feda etmenin eşiğinde; geri dönmüşü olmayan karanlık bir dünyaya adım atmak üzeredir.

3. Bölüm Foto Galeri

Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir?

3. Bölüm Foto Galeri

Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?

3. Bölüm Foto Galeri

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran),Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

3. Bölüm Foto Galeri

Sustalı Ceylan yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de.

3. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.

3. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

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