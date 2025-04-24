canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - Final
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
SUSTALI CEYLAN GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.04.2025, 11:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.04.2025, 11:25
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
4. Bölüm Foto Galeri

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır.

4. Bölüm Foto Galeri

Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.

4. Bölüm Foto Galeri

Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan.

4. Bölüm Foto Galeri

Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar

4. Bölüm Foto Galeri

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir.

4. Bölüm Foto Galeri

Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Ceylan, hiç tanımadığı bu tehlikeli dünyanın karanlığı ile nasıl başa çıkacaktır?

4. Bölüm Foto Galeri

Oğlu için kendini feda eden Ceylan'ın cesareti, Ferhat'ı nasıl etkileyecektir?

4. Bölüm Foto Galeri

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

4. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN