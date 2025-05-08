canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
9
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
SUSTALI CEYLAN GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.05.2025, 13:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.05.2025, 13:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
6. Bölüm Foto Galeri

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar.

6. Bölüm Foto Galeri

Çırpındıkça dibe çekilir sanki.

6. Bölüm Foto Galeri

Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile!

6. Bölüm Foto Galeri

Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

6. Bölüm Foto Galeri

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini.

6. Bölüm Foto Galeri

Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.

6. Bölüm Foto Galeri

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

6. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.

6. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

6. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN