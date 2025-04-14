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SUSTALI CEYLAN GALERİ

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 14.04.2025, 15:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.04.2025, 15:47
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Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

atv ekranlarına hızlı bir giriş yapan Sustalı Ceylan dikkat çekici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Ataerkil bir düzende hayatta kalmaya ve evladını korumaya çalışan genç kadının hikayesi 2. Bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Sustalı Ceylan'ın 2. Bölümden neler oldu? Yusuf organ mafyasının eline düştü.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Ferhat, Yusuf'u mayfanın elinden kurtardı ve hastaneye yetiştirmeyi başardı.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Ceylan hayatının en zor gününü yaşadı. Genç kadının gözyaşları sel oldu.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Ceylan, Ferhat'a bir yandan minnet duyarken bir yandan da kafasındaki soruları ona sormak istiyordu. Bilmiyordu ki ona en büyük darbeyi en yakını vurmuştu.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Evladının organını satan Necmi ise yine tüm suçu Ceylan'a atarak olayların içinden çıkmaya çalışıyordu.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Necmi'nin işi bu defa o kadar kolay olmayacaktı. Çünkü Ceylan artık yalnız değildi.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Ferhat gerçekleri Ceylan'a söyledi. Necmi'den hesap sormaya giden Ceylan hakikatlari bir kez de Necmi'nin ağzından duydu.

Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ceylan eline sustalısını almıştı artık...

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