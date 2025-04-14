Kötülük ona en yakınından geldi. Ceylan evladını yaşatmayı başarabilecek mi?

atv ekranlarına hızlı bir giriş yapan Sustalı Ceylan dikkat çekici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.
Ataerkil bir düzende hayatta kalmaya ve evladını korumaya çalışan genç kadının hikayesi 2. Bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.
Ceylan, Ferhat'a bir yandan minnet duyarken bir yandan da kafasındaki soruları ona sormak istiyordu. Bilmiyordu ki ona en büyük darbeyi en yakını vurmuştu.
Evladının organını satan Necmi ise yine tüm suçu Ceylan'a atarak olayların içinden çıkmaya çalışıyordu.
Ferhat gerçekleri Ceylan'a söyledi. Necmi'den hesap sormaya giden Ceylan hakikatlari bir kez de Necmi'nin ağzından duydu.