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Sustalı Ceylan
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  • Sustalı Ceylan
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  • Sustalı Ceylan
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SUSTALI CEYLAN GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2025, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.04.2025, 22:24
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1. Bölüm Foto Galeri

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...

1. Bölüm Foto Galeri

Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.

1. Bölüm Foto Galeri

Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...

1. Bölüm Foto Galeri

Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar.

1. Bölüm Foto Galeri

Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır...

1. Bölüm Foto Galeri

Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

1. Bölüm Foto Galeri

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ilk bölümüyle Cuma akşamı başlıyor.

1. Bölüm Foto Galeri

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran),

1. Bölüm Foto Galeri

Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür)

1. Bölüm Foto Galeri

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