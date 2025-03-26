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Sustalı Ceylan
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Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

atv'nin aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisinin ilk bölümü beğeni topladı.

GİRİŞ TARİHİ: 26.03.2025, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.04.2025, 22:32
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Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkiledi.

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyor.

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında.

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

Sustalı Ceylan'ın ilk bölümünde neler oldu?

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