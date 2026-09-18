Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Millilerin turnuvadaki ilk sınavı 25 Eylül'de Fransa karşısında olacak. Türkiye, üç gün sonra bu kez İtalya'yı ağırlayacak. Ekim ayının ilk bölümünde ise Belçika deplasmanı ve ardından İtalya deplasmanı var. Grup aşamasının son iki karşılaşması ise kasım ayında oynanacak: Türkiye, 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanına çıkacak.