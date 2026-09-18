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ULUSLAR LİGİ GALERİ

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2026 14:51
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Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu için geri sayım sona erdi. Avrupa'nın milli takım düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alacak.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

İlk rakip Fransa, ardından İtalya ve Belçika… Milliler için hata payı düşük...

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Millilerin turnuvadaki ilk sınavı 25 Eylül'de Fransa karşısında olacak. Türkiye, üç gün sonra bu kez İtalya'yı ağırlayacak. Ekim ayının ilk bölümünde ise Belçika deplasmanı ve ardından İtalya deplasmanı var. Grup aşamasının son iki karşılaşması ise kasım ayında oynanacak: Türkiye, 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanına çıkacak.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Dört maç, 12 gün: Asıl sınav burada

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Bu sezon Uluslar Ligi takviminin dikkat çeken noktalarından biri, ilk bölümde maçların oldukça sıkışık olması. Lig aşamasında 24 Eylül-6 Ekim arasında dört karşılaşma oynanacak. Türkiye açısından bu dönem, hem kadro derinliğini hem de teknik ekibin maçtan maça yapacağı planlamayı önemli hale getiriyor.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Türkiye'nin bulunduğu A Ligi'nde grup birincileri ve ikincileri çeyrek finale yükseliyor. Ayrıca üçüncü sıradaki takımların da tamamı aynı kaderi yaşamıyor; bazı üçüncüler A Ligi'nde kalırken bazıları A/B play-off'larına gidiyor. Grubun son iki sırasında yer alan ekipler için ise doğrudan küme düşme ihtimali bulunuyor.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Türkiye'nin önündeki tablo kolay değil. Ancak Uluslar Ligi'nin özelliği de tam olarak burada ortaya çıkıyor: Hazırlık maçı havasından uzak, sonucu doğrudan grup sıralamasını etkileyen karşılaşmalar.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

25 Eylül'de Fransa karşısında başlayacak mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki ilk gerçek ölçüsü olacak. Ardından yalnızca üç gün sonra İtalya sınavı geliyor.

Gözler ilk düdükte... Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!

Kısacası Milliler için Avrupa'nın en güçlü futbol ülkelerinin karşısında 12 günlük yoğun bir sınav dönemi başlıyor. Ve bu kez sahada alınacak her puanın, kasım ayında oluşacak tablo üzerinde doğrudan karşılığı olacak.

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