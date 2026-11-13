HABERLER Türkiye küme mi düşecek?

Türkiye küme mi düşecek?

GİRİŞ TARİHİ: 13.11.2026, 16:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.11.2026, 16:41
Türkiye küme mi düşecek?

Türkiye play-off mu oynayacak? Uluslar Ligi'nde kritik hesap!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden A Millî Takımımız için kritik süreç devam ediyor. Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından A1 Grubu'nda son sırada kalması kesinleşen Türkiye'nin önünde Fransa deplasmanı bulunuyor.

Ancak millî takımımız için tek mesele grubu kaç puanla tamamlayacağı değil. UEFA'nın yeni formatına göre A Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada bitiren takımların en düşük puanlı ikisi doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.

Bu nedenle Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı sonuç büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlıların elde edeceği puan, diğer gruplardaki son sırada bulunan takımların sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Peki Türkiye, Fransa deplasmanından puan çıkararak doğrudan küme düşme tehlikesinden kurtulabilecek mi? Millî Takımımızın kaderi 15 Kasım'daki son karşılaşmanın ardından netleşecek.

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