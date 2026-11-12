Milliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Belçika’ya 2-1 mağlup oldu. İzmir’deki kritik mücadele atv’den naklen yayınlandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi A Grubu 5'inci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Arda Güler'in muhteşem frikik golü damga vurdu.

Milli futrbolcu, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu tam köşeye yolladı ve A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.

20. dakikadaki gole konuk ekip 27. dakikada K. De Bruyne ve 30. Dakikada C. De Ketelaere ile karşılık verdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takımdan da skoru değiştirecek gol gelmedi, karşılaşma 2-1 Belçika'nın galibiyetiyle sona erdi.

Bu skorla Millilerimiz 5'inci maçında da puanla tanışamadı ve grubunda 0 puanla son sırada yer aldı. Belçika ise 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi.

A Milli Futbol Takımımız son hafta maçında, Fransa deplasmanına konuk olacak.