canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
12
BİLDİRİMLER
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Uluslar Ligi’nde dengeler değişiyor! Herkes bu detayı konuşuyor...

Uluslar Ligi’nde dengeler değişiyor! Herkes bu detayı konuşuyor...

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026, 14:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 18 Eylül 2026 Cuma, 15:05
Uluslar Ligi’nde dengeler değişiyor! Herkes bu detayı konuşuyor...

Uluslar Ligi’nde heyecan giderek yükselirken, sahadaki mücadeleden çok takımların ortaya koyduğu değişim dikkat çekiyor. Bazı ekipler beklentilerin üzerine çıkarken, bazı favorilerin performansı ise futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden takımların en büyük hedeflerinden biri, final turnuvasına adını yazdırmak... Peki bu yolda Türkiye'yi neler bekliyor? Özellikle son karşılaşmaların ardından turnuvanın gidişatı yeniden tartışılmaya başlandı. Kâğıt üzerinde güçlü görünen takımların sahada aynı üstünlüğü gösterememesi, "Bu turnuvada dengeler gerçekten değişiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Bana göre Uluslar Ligi'nin en dikkat çekici tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor: Artık sadece takımın kadro değerine veya geçmiş başarılarına bakarak sonuç tahmin etmek kolay değil. 90 dakika boyunca gösterilen mücadele, form ve doğru zamanda yapılan hamleler belirleyici oluyor.

Futbolseverlerin merak ettiği asıl soru ise şu: Turnuvanın sonunda favoriler yeniden sahneye mi çıkacak, yoksa yeni bir takım bütün hesapları altüst mü edecek? Önümüzdeki maçlar bu sorunun cevabını verecek. Ancak şimdiden görünen bir şey var: Uluslar Ligi'nde hiçbir maç artık kâğıt üzerinde kazanılmıyor.

DİĞER HABERLER
TÜMÜ
Uluslar Ligi’nde Ay-Yıldızlı alarm...UEFA Uluslar Ligi için nefesler tutuldu!
Uluslar Ligi'nde Ay-Yıldızlı alarm...UEFA Uluslar Ligi için nefesler tutuldu!
Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!
Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!
Uluslar Ligi’nde bu sezon sıradan değil: 4 maç ve yeni sistemler!
Uluslar Ligi’nde bu sezon sıradan değil: 4 maç ve yeni sistemler!
ARAMA
CANLI YAYIN